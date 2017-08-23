محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة أكثر من 71 مواطناً بغارات لطيران العدوان بصنعاء صنعاء -سبأ :















استشهد وأصيب أكثر من 71 مواطناً اليوم في مجازر مروعة ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بسلسلة غارات على محافظة صنعاء .







وأكد مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف استراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب ما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 50 مواطناً وتضرر عدد من المنازل.



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن عدة غارات على مديرية سنحان ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة 15 آخرين ، كما شن غارتين على خشم البكرة في مديرية بني حشيش أسفرت عن تضرر ممتلكات المواطنين.





سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ