عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.

[23/أغسطس/2017] رام الله – سبأ :وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان ان جنود الاحتلال المدججين بالسلاح أطلقوا قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، وقنابل الصوت، خلال هذه المواجهات، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتدت على عائلة الأسير المقدسي حسن أبو الريش في بلدة العيزرية، قبل أن تفتش منزله وتعيث فيه خرابا كبيرا.من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، 14 فلسطينينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم والخليل وقلقيلية ورام الله والبيرة واعتقلتهم.سبأ