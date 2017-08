Al-Shami rencontre le représentant résident de l'ONU au Yémen [23/أغسطس/2017]

SANA'A, 23 Aout (SABA)-Le ministre de transport, Zakariah Al-Shami a rencontré, Le représentant humanitaire des Nations Unies au Yémen, Jimmy McGoldrick.



La rencontre a discuté de aspects de la coordination et de la coopération entre le ministère et des organisations de l'ONU et celles internationales opérants au domaine humaine, à l'égard des situations humaines au Yémen, a cause de la continuité de l'agression et de blocus, dès plus de deux ans.



