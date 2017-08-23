رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نابولي يمر بسهولة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا باريس – سبأ :



تأهل نابولي الإيطالي إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه نيس بهدفين دون رد، ليكمل انتصارًا بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين على الفريق الفرنسي.



وأحرز خوسيه كايخون ولورينتسو إينسيني هدفين في الشوط الثاني من مباراة إياب الدور الأخير لتصفيات دوري الأبطال، لتصبح إيطاليا ممثلة بثلاثة فرق في مرحلة المجموعات.



وعانى إشبيلية على أرضه وتأخر بهدف دون رد أمام إسطنبول باشاكشهر التركي، قبل أن يتعادل 2/2 إيابًا، ويفوز 4 / 3 في مجموع المباراتين.



وعبر سلتيك، بطل أوروبا السابق، أيضًا إلى دور المجموعات بفوزه 8 / 4 في مجموع المباراتين على أستانة ممثل كازاخستان على الرغم من خسارته إيابًا 4 / 3.



وتفوق ماريبور السلوفيني على هابوعيل بئر السبع بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد فوزه عليه 1/ صفر إيابًا، بينما فاز أولمبياكوس اليوناني على مضيفه رييكا 1/ صفر ليتأهل بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين.





سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ