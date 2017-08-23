ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 10:58:04ص
الرئيس الصماد يرأس اجتماعا للجنة العسكرية والأمنية العليا وممثلي أنصار الله والمؤتمر وحكماء اليمن
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وممثلين عن مكون أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن حكماء ووجهاء...
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
رئيس كوريا الشمالية يأمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ ورؤوسها
نابولي يمر بسهولة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا
عاصفة رعدية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بكيبيك الكندية
إعفاء قائد الأسطول السابع من منصبه في البحرية الأمريكية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
نابولي يمر بسهولة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا
[23/أغسطس/2017]
باريس – سبأ :

تأهل نابولي الإيطالي إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه نيس بهدفين دون رد، ليكمل انتصارًا بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين على الفريق الفرنسي.

وأحرز خوسيه كايخون ولورينتسو إينسيني هدفين في الشوط الثاني من مباراة إياب الدور الأخير لتصفيات دوري الأبطال، لتصبح إيطاليا ممثلة بثلاثة فرق في مرحلة المجموعات.

وعانى إشبيلية على أرضه وتأخر بهدف دون رد أمام إسطنبول باشاكشهر التركي، قبل أن يتعادل 2/2 إيابًا، ويفوز 4 / 3 في مجموع المباراتين.

وعبر سلتيك، بطل أوروبا السابق، أيضًا إلى دور المجموعات بفوزه 8 / 4 في مجموع المباراتين على أستانة ممثل كازاخستان على الرغم من خسارته إيابًا 4 / 3.

وتفوق ماريبور السلوفيني على هابوعيل بئر السبع بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد فوزه عليه 1/ صفر إيابًا، بينما فاز أولمبياكوس اليوناني على مضيفه رييكا 1/ صفر ليتأهل بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين.


سبأ
  المزيد من (رياضة)
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
فريق المنصور يتوج بكأس بطولة الشهداء بذمار
فريق فيراري يعلن تجديد تعاقده مع سائقه الفنلندي رايكونن
الإسباني رافائيل نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
ثلاثية نظيفة لريال مدريد في شباك ديبورتيفو في الدوري الإسباني
إختتام منافسات بطولة النخبة للتايكواندو بصنعاء
موي يقود هدرسفيلد للفوز على نيوكاسل 1-0 بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم
فريق زينيت يفوز على أمكار بهدف نظيف بالدوري الروسي
اليمني جبران يحرز فضية البراعم في بطولة كأس العرب للطاولة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين جراء العدوان خلال الساعات الماضية
[23/أغسطس/2017]
حكماء وعقلاء أمانة العاصمة يؤكدون استمرار الصمود في مواجهة العدوان
[22/أغسطس/2017]
لقاء حاشد لأبناء مديريتي حيدان وساقين وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[22/أغسطس/2017]
إستشهاد امرأة وطفلتين بغارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح برازح
[22/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by