عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عاصفة رعدية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بكيبيك الكندية اوتاوا – سبأ :



ضربت عاصفة رعدية شديدة مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية وأدت إلى إنقطاع الكهرباء عن 115 ألف منزل، كما أدت إلى سقوط أشجار عمرها مئة عام.



وقالت وزارة البيئة الكندية في بيان اليوم ان العاصفة تعد الأقوى في موسم الصيف وقد بلغت سرعة الرياح 113 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بسبب سقوط أعمدة الكهرباء والأشجار عليها.



وأكد البيان أن بعض الأفراد تعرضوا لعدد من الإصابات غير المهددة للحياة بسبب شدة الرياح القوية وهطول أمطار غزيرة جدا في بعض الأحيان.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الكندية من أعاصير خطيرة مهددة للحياة.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ