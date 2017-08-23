عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعفاء قائد الأسطول السابع من منصبه في البحرية الأمريكية واشنطن – سبأ :





قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن البحرية الأمريكية ستعفي قائد الأسطول السابع نائب الأميرال، جوزيف أوكوين من منصبه بسبب تعرض الأسطول لأربعة حوادث كبيرة خلال العام الجاري.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين أنه من المقرر أن يصدر بيان رسمي من جانب البحرية اليوم.



وكان الأسطول السابع قد شهد أربعة حوادث تصادم منذ يناير أسفر آخر اثنين منها عن مقتل 17 بحارًا.



ووقع حادث تصادم هو الأحدث يوم الاثنين بين المدمرة الأمريكية (يو إس إس جون إس ماكين) وناقلة نفط بالقرب من سنغافورة، وفقد على إثره عشرة بحارة.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ