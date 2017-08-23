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قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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  رياضة
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
[23/أغسطس/2017]
مدريد – سبأ:

رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.

وقال متحدث باسم المحكمة لـ"فرانس برس": "أبلغت الأطراف سواء ريال مدريد أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن المحكمة الإدارية الرياضية رفضت استئناف ريال مدريد قرار إيقاف رونالدو 5 مباريات".

وطُرد رونالدو في ذهاب الكأس السوبر المحلية التي فاز فيها فريقه على غريمه برشلونة في "كامب نو" 3-1، وعوقب بالإيقاف 5 مباريات، أمضى منها اثنتين في إياب الكأس نفسها 2/صفر والمرحلة الأولى من الدوري ضد ديبورتيفو لا كورونيا، 3/ صفر.

وبقي أمام رونالدو تنفيذ العقوبة في 3 مباريات في الدوري ضد فالنسيا وليفانتي وريال سوسييداد، لكن بإمكانه المشاركة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في 12 أو 13 سبتمبر المقبل.

وتعصب رونالدو على بطاقة حمراء أشهرها الحكم في وجهه بعد ما اعتبره ادعاء للسقوط للمطالبة بركلة جزاء، فدفعه من الخلف قبل خروجه من الملعب.

ورد النجم البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات، الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: إنه يتعرض "للاضطهاد"، معتبرًا أن العقوبة "مبالغ فيها ومثيرة للسخرية".

سبأ
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