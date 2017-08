Meurtre et blessure d'un certain nombre de soldats saoudiens [23/أغسطس/2017]

NAJRAN, 23 Aout (SABA)-Un certain nombre de mercenaires ont été blessés et d'autres tuees dans des opérations faites aux diverses zones de Najran, de Jizan et d'Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des forces populaires ont brulée un véhicule militaire au Nord de site de Malhamah à Jizan et la force de l'artillerie a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens au site militaire d'Al-Khoubah et ciblée le port d'Al-Tiwal et celui d'Al-Qounbour.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé de rassemblements de soldats saoudiens au centre d'Al-Raboua'ah à Asir et les avions de l'apache ont ciblé utilisant 16 missiles le village d'Al-Hathirah à Jizan.



AM



SABA