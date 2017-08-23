محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة تسعة مواطنين جراء العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



استشهد أربعة مواطنين بينهم طفلتين وامرأة وجرح خمسة آخرين جراء استهدافهم من قبل العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية.





وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفلتين وامرأة وإصابة أربع نساء أخريات في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في منطقة بني صياح بمديرية رازح محافظة صعدة ، كما استشهد مواطن وجرح آخر بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه .



وأوضح المصدر أن العدوان استهدف الطريق العام المؤدي الى مركز مديرية شدا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، فيما شن الطيران غارة على المديرية وغارتين على الطريق العام في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه .



وفي محافظة صعدة أيضاً شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحبرة و بني صياح بمديرية رازح و ثلاث غارات على مديرية الظاهر .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية نهم و خمس غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، كما قصف طيران الأباتشي السعودي بـ 16 صاروخا قرية الحثيرة في جيزان

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ