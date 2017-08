Martyr d'une femme et deux enfants dans un raid de l'aviation de l'ennemi [23/أغسطس/2017]



SAADA, 23 Aout (SABA)-Une femme et deux enfants ont été tués dans un raid lancé par l'aviation de la Coalition de l'agression contre une maison dans la zone de Bani Siah au district de Razih.







Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé un maison d'un citoyen dans la zone de Bani Siah au district de Razih, ce qui a conduit au martyr d'une femme et deux enfant et à la blessure de cinq femmes comme un bilan initial.







La source a ajouté que l'aviation de l'agression a causé la destruction de la maison d'une façon totale et des endommagements aux maisons voisines.







AM





SABA