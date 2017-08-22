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حكماء وعقلاء أمانة العاصمة يؤكدون استمرار الصمود في مواجهة العدوان
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 أكد حكماء وعقلاء ووجهاء أمانة العاصمة استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

كما أكدوا خلال لقاء مساء اليوم بحضور وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف وعدد من قيادات السلطة المحلية، على أهمية تعزيز الاصطفاف وتلاحم الجبهة الداخلية وإفشال مخططات قوى العدوان.

وجددوا التأكيد على وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات بالمال والرجال.

وأشاد حكماء وعقلاء أمانة العاصمة بالتضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش والأمن واللجان الشعبية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد بيان صادر عن اللقاء دعم مؤسسات الدولة وتقييم أدائها والرفع من مستوى الأداء الإداري والاقتصادي، كما أكد أهمية رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة تصعيد العدوان .

وأشار إلى أهمية تعزيز التلاحم وقيم الإخاء والوقوف صفا واحدا لمواجهة وردع العدوان وإفشال مؤامراته التي تسعى لشق الصف وتفكيك الجبهة الداخلية.

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المخزي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية وحصار يتنافى مع كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية على مدى أكثر من عامين وأربعة أشهر.

سبـأ
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