محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الصحة تتسلم 20 سيارة إسعاف من منظمة الصحة العالمية الحديدة - سبأ :



تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم 20 سيارة إسعاف مقدمة من منظمة الصحة العالمية في إطار التعاون والدعم الذي تقدمه المنظمة للقطاع الصحي في اليمن.



وفي حفل التسليم بفرع مكتب منظمة الأمم المتحدة بالحديدة ثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة الدكتور عبدالرحمن جارالله الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن بشكل عام ومحافظة الحديدة بوجه خاص.



وأشار إلى أن قيادة الوزارة ومحافظة الحديدة سعت خلال الفترة الماضية إلى توفير المشاريع الصحية التي تسهم في تحسين الوضع الصحي بالمحافظة عبر المنظمات الدولية العاملة في اليمن ويعتبر ذلك ثمرة لتلك الجهود.



وأكد الدكتور جارالله أن السيارات التي تم إستلامها ستوزع على عدد من هيئات المستشفيات العامة والمراكز والمستوصفات الطبية في عدد من المحافظات والمديريات لتحسين الوضع الصحي وتعزيز أداء القطاع الطبي.



فيما أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالحديدة الدكتورة عائشة طيبي أن سيارات الإسعاف المقدمة من المنظمة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي يقدم للقطاع الصحي في اليمن.



وأشارت إلى أن السيارات مزودة بكافة الأجهزة والمعدات الإسعافية التي ستخدم المستشفيات والمراكز الصحية وستوفر كثير من الخدمات الطبية في مواقع تواجدها.



حضر التسليم رئيس هيئة مستشفى حجة العام الدكتور محمد الصوملي ونائب رئيس هيئة الثورة العام بالحديدة الدكتور عبدالله الزحيري وعدد من مدراء المديريات ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات.

سبـأ [22/أغسطس/2017]سبـأ