[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
دشنت مؤسسة مودة التنموية الخيرية اليوم مشاريعها الخيرية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك .
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالله الكبسي أن المشاريع تتضمن تنفيذ المرحلة السادسة من توزيع السلال الغذائية ل 300 أسرة وكذا توزيع المساعدات النقدية والعلاجية ل 100 أسرة.
وأشار إلى أن المشاريع التي تستهدف الأسر النازحة والأشد فقرا ، تتضمن أيضا تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التمور ل 350 أسرة، إضافة إلى مشروع المخبز الخيري الذي يستهدف 1200 أسرة يوميا،.
وأكد الكبسي أن المؤسسة ستعمل على توسيع أنشطتها الإغاثية الطارئة لضرورة متطلبات هذه المرحلة بهدف المساهمة في تخفيف المعاناة والوضع الذي تعاني منه الأسر المتضررة جراء إستمرار العدوان والحصار
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