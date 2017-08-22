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تواصل حملة التوعية الصحية بأمانة العاصمة
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 تتواصل بأمانة العاصمة أنشطة حملة التوعية الصحية الميدانية تحت شعار "يمن بلا كوليرا" في أربع مديريات بدعم من برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية فرع صنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة.

حيث استهدفت الحملة في 10 أيام من خلال فرق مكونة من 103 استشاري واستشارية حوالي 53 ألف و24 مستهدف من مختلف شرائح المجتمع بمديريات السبعين، معين، الثورة، بني الحارث، كما نفذت ثلاثة آلاف و298 جلسة توعوية، وتوزيع 33 ألف و938 برشور ولاصق تعريفي توعوي بالكوليرا ووسائل الوقاية منه و27 ألف و547 برشور خاص بكيفية استخدام مادة الكلور.

وثمن وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للبرامج التوعوية والتنموية بمديريات الأمانة، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.. داعيا مدراء المديريات والمكاتب المعنية بالمناطق المستهدفة إلى التعاون مع الفرق التوعوية بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة.

فيما أوضح ضابط الصحة بالصندوق الاجتماعي بصنعاء الدكتور عبد الكريم الجرموزي أن الحملة التوعوية تأتي ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمكافحة الوباء والتي أقرها الصندوق في المديريات الأربع المذكورة كمرحلة أولى

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي المجتمع بوباء الكوليرا وتعزيز دور الفرد في المساهمة الفاعلة بمكافحته بالإضافة إلى تحفيز المبادرات المجتمعية للإسهام في الحد من انتشاره.. مبينا بأن الحملة مستمرة حتى نهاية الأسبوع القادم.

سبـأ
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