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وزير الاتصالات يؤكد أن ما تم توريده لخزينة الدولة أكثر من 98 مليار ريال
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وزير الاتصالات يؤكد أن ما تم توريده لخزينة الدولة أكثر من 98 مليار ريال
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 عبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان عن استغرابه من تصريح وزير المالية الدكتور صالح شعبان بشأن حجم المبالغ الموردة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) صحة ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي أمس بشأن إجمالي إيرادات القطاع المسلمة لخزينة الدولة والتي تزيد عن 98 مليار ريال، خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى أغسطس 2017م.

كما أكد صحة تلك الأرقام المثبتة بالوثائق الرسمية.. مشيرا إلى أن تصريح وزير المالية منافي للحقيقة ويثير الشكوك حول إجمالي إيرادات القطاعات الحكومية لخزينة الدولة ومصيرها.

وناشد الوزير جليدان المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بالتأكد من حجم الإيرادات وصحة الأرقام التي أعلن عنها بالمؤتمر الصحفي مقارنة بالأرقام التي صرح بها وزير المالية، والتأكد من إجمالي إيرادات الدولة بشكل عام.

ونوه وزير الاتصالات بشكر وإطراء وزير المالية لقطاع الاتصالات وقياداته والعاملين فيه وما يقومون به من جهود كبيرة في سبيل تنمية موارد الدولة.. معتبرا ذلك واجبا وطنيا تحتمه المسئولية الملقاة على عاتق العاملين بقطاع الاتصالات وتنفيذا للمهام المناطة بقيادة وزارة الاتصالات في إطار حكومة الإنقاذ.

سبـأ
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