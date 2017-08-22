[22/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ :
نظم أبناء مديريتي حيدان وساقين بمحافظة صعدة اليوم لقاء قبلي حاشد لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة العدوان ومحاولاته لتفكيك الجبهة الداخلية بعد تكبده خسائر فادحة على أيدي الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات.
كما أكدوا الاستعداد لرفد الجبهات بالمال والرجال وبذل كل غال ونفيس دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وخلال اللقاء قدم أبناء المديريتين قافلة غذائية ومالية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف.
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