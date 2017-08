Sept raids aériens contre des régions à Saada [22/أغسطس/2017]









SAADA, 22 Aout. (SABA) – Les avions de l'agression saoudo-US ont lancé mardi sept raids aériens contre un certain nombre de régions dans la province de Saada.



Une source de sécurité a indiqué à (SABA) que l'aviation de l'ennemi saoudien a largué deux raids aériens contre l'autoroute dans la région d'Al al-Cheikh au district de Munabeh et un autre raid contre la région de d'al-Khabra au district de Razeh.



Les avions de combat de l'aviation de l'ennemi saoudien ont aussi lancé trois raids aériens contre des diverses regions au district d'al-Dhaher, en plus d'un raid contre le district de Shada, causant de lourdes degats aux maisons des citoyens.









