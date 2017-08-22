ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 09:17:10م
الرئيس الصماد يرأس اجتماعا للجنة العسكرية والأمنية العليا وممثلي أنصار الله والمؤتمر وحكماء اليمن
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وممثلين عن مكون أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن حكماء ووجهاء...
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين بعمليات متفرقة بنجران وجيزان وعسير
الماجستير للباحث الحكيمي من جامعة القرآن الكريم بالسودان
مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة في صد محاول تسلل بميدي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة للتعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين بعمليات متفرقة بنجران وجيزان وعسير
[22/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :

 لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم وأصيب آخرين بعمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان وعسير .

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على موقع سعودي غرب الشرفة بنجران ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين واغتنام أسلحة.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش واللجان الشعبية أحرقت آلية عسكرية شمال موقع ملحمة بجيزان، فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع عسكري بالخوبة، واستهدفت منفذ الطوال وموقع القنبور بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين وسط الربوعة بعسير، فيما قصف طيران الأباتشي السعودي بـ16 صاروخا قرية الحثيرة بجيزان .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة في صد محاول تسلل بميدي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة للتعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء
إلقاء القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم متفجرات في حجة
الدفاع والأركان تنعيان المناضل اللواء محمد حسين دهاق
إستشهاد امرأة وطفلتين بغارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح برازح
مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الأمن بصنعاء
إطلاق صاروخ الصرخة على تجمعات للجنود السعوديين بعسير
وزير النقل يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
مناقشة جوانب التنسيق بين هيئات حماية البيئة والبحوث الزراعية والمساحة الجيولوجية
مشروع التغذية المدرسية يوزع مساعدات غذائية بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد امرأة وطفلتين بغارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح برازح
[22/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه
[22/أغسطس/2017]
39 غارة إجرامية لطيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
[22/أغسطس/2017]
15 غارة لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[22/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by