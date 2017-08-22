[22/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :
لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم وأصيب آخرين بعمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان وعسير .
وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على موقع سعودي غرب الشرفة بنجران ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين واغتنام أسلحة.
وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش واللجان الشعبية أحرقت آلية عسكرية شمال موقع ملحمة بجيزان، فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع عسكري بالخوبة، واستهدفت منفذ الطوال وموقع القنبور بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة .
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين وسط الربوعة بعسير، فيما قصف طيران الأباتشي السعودي بـ16 صاروخا قرية الحثيرة بجيزان .
سبـأ