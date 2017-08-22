[22/أغسطس/2017]
الخرطوم - سبأ :
حصل الباحث أنور محمد صالح الحكيمي على درجة الماجستير بتقدير إمتياز من جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم كلية الدراسات العليا بجمهورية السودان عن رسالته الموسومة " الإحتياجات التدريبية للقيادات التربوية محافظة الحديدة الجمهورية اليمنية".
وأكدت اللجنة أهمية الدراسة التي تعتبر الأولى في مجال تدريب القيادات التربوية وتمثل أساس ومنطلق لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية للقيادات التربوية وتطوير أداء القيادات التربوية ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التربوية والتعليمية.
وأوصت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور خالد رحمة الله صالح عبد الله رئيسا ومشرفا والدكتورة زينب محمد إبراهيم كساب ممتحنا خارجيا والدكتور حامد محمد آدم حمد ممتحنا داخليا الجامعة بطباعة ونشر الرسالة.
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