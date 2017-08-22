[22/أغسطس/2017]
ميدي - سبأ :
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لمحاولة تسلل للغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شمال صحراء ميدي.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تسلل الغزاة والمرتزقة شمال صحراء ميدي.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.
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