محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكاديمية الشرطة تنظم دورة للتعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء صنعاء - سبأ :

نظمت أكاديمية الشرطة اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال التعريف بالإتفاقيات الدولية للجوء، بالتعاون مع مركز دراسات الهجرة للاجئين بجامعة صنعاء والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



تهدف الدورة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من منتسبي أكاديمية الشرطة وجامعة صنعاء إلى نشر الوعي بما يسهم في الحد من جريمة الإتجار بالبشر والتعريف بدوافع تلك الجريمة وضحاياها وأشكالها.



وفي الإفتتاح الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي ووكيل الوزارة لخدمات الشرطة اللواء عبدالعزيز محفوظ .. أشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية محمد حجر إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات كونها تعالج قضايا مرتبطة بالأمن ومكافحة الجرائم.



وأكد استعداد الوزارة دعم مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى تنمية القدرات في التعامل مع الجرائم العابرة للحدود .



من جانبه حث القائم بأعمال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء مسعد الظاهري المشاركين على الإستفادة من الدورة . . لافتا إلى أن الأكاديمية بصدد إقامة سلسلة من الدورات التدريبية لما لها من آثار إيجابية في المكافحة والحد من إنتشار مثل هذه الجرائم .



بدوره أكد مساعد رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في اليمن السيد تشارلي إهتمام المنظمة بمكافحة هذه الجرائم خاصة وأن المهاجرين غير الشرعيين يتصدرون قائمة ضحاياها .. مبديا استعداد المنظمة دعم الجهود التي من شأنها الحد من انتشار هذه الجرائم.

سبـأ [22/أغسطس/2017]سبـأ