ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 08:37:53م
الرئيس الصماد يرأس اجتماعا للجنة العسكرية والأمنية العليا وممثلي أنصار الله والمؤتمر وحكماء اليمن
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وممثلين عن مكون أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن حكماء ووجهاء...
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
الماجستير للباحث الحكيمي من جامعة القرآن الكريم بالسودان
مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة في صد محاول تسلل بميدي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة للتعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء
إلقاء القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم متفجرات في حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة للتعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
 نظمت أكاديمية الشرطة اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال التعريف بالإتفاقيات الدولية للجوء، بالتعاون مع مركز دراسات الهجرة للاجئين بجامعة صنعاء والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تهدف الدورة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من منتسبي أكاديمية الشرطة وجامعة صنعاء إلى نشر الوعي بما يسهم في الحد من جريمة الإتجار بالبشر والتعريف بدوافع تلك الجريمة وضحاياها وأشكالها.

وفي الإفتتاح الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي ووكيل الوزارة لخدمات الشرطة اللواء عبدالعزيز محفوظ .. أشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية محمد حجر إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات كونها تعالج قضايا مرتبطة بالأمن ومكافحة الجرائم.

وأكد استعداد الوزارة دعم مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى تنمية القدرات في التعامل مع الجرائم العابرة للحدود .

من جانبه حث القائم بأعمال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء مسعد الظاهري المشاركين على الإستفادة من الدورة . . لافتا إلى أن الأكاديمية بصدد إقامة سلسلة من الدورات التدريبية لما لها من آثار إيجابية في المكافحة والحد من إنتشار مثل هذه الجرائم .

بدوره أكد مساعد رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في اليمن السيد تشارلي إهتمام المنظمة بمكافحة هذه الجرائم خاصة وأن المهاجرين غير الشرعيين يتصدرون قائمة ضحاياها .. مبديا استعداد المنظمة دعم الجهود التي من شأنها الحد من انتشار هذه الجرائم.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة في صد محاول تسلل بميدي
إلقاء القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم متفجرات في حجة
الدفاع والأركان تنعيان المناضل اللواء محمد حسين دهاق
إستشهاد امرأة وطفلتين بغارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح برازح
مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الأمن بصنعاء
إطلاق صاروخ الصرخة على تجمعات للجنود السعوديين بعسير
وزير النقل يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
مناقشة جوانب التنسيق بين هيئات حماية البيئة والبحوث الزراعية والمساحة الجيولوجية
مشروع التغذية المدرسية يوزع مساعدات غذائية بأمانة العاصمة
حكومة الإنقاذ تصدر بيان حول تعميم البنك المركزي بعدن بتعويم العملة الوطنية
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد امرأة وطفلتين بغارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح برازح
[22/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه
[22/أغسطس/2017]
39 غارة إجرامية لطيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
[22/أغسطس/2017]
15 غارة لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[22/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by