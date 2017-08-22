محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إلقاء القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم متفجرات في حجة حجة - سبأ :

تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في محافظة حجة اليوم من إلقاء القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم متفجرات كانوا متجهين للعاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة من ضبط أربعة أشخاص على متن سيارة كانوا متجهين إلى العاصمة صنعاء بحوزتهم حزام ناسف مركب في جعبة وثلاث خزنات سلاح آلي محشوة بمواد متفجرة وموصلة ببطارية وأسلاك.



وأشار المصدر إلى أن كل خزنة تحتوي على كيس بلاستيكي شفاف وبداخله مسحوق متفجر وكرات معدنية بقطر 3 ملم و5 ملم زنة كل كيس 250 جرام وتم تحريزها جميعا والقضية رهن استكمال الإجراءات.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات تؤكد أن ثمة مخاطر أمنية قائمة تستوجب رفع الجهوزية واليقظة العالية والتصدي لأدوات العدوان الإجرامية التي تسعى إلى تنفيذ تفجيرات تستهدف أبناء الشعب اليمني.



وأهاب المصدر بكافة رجال الأمن واللجان الشعبية إلى رفع الجهوزية والإهتمام البالغ والتدقيق في التفتيش لإفشال مخططات العدوان وأدواته.



كما دعا المصدر المواطنين إلى التعاون المسؤول مع رجال الأمن واللجان وتفهم حجم المخاطر التي تستهدف الشعب بكافة مكوناته وأطيافه دون استثناء.

سبـأ [22/أغسطس/2017]سبـأ