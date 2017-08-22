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فريق المنصور يتوج بكأس بطولة الشهداء بذمار
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  رياضة
فريق المنصور يتوج بكأس بطولة الشهداء بذمار
[22/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :

 توج فريق المنصور ذمار بلقب وكأس بطولة الشهداء لفرق النخبة الكروية بذمار .

جاء إحراز فريق المنصور للبطولة إثر فوزه على فريق الفقيد الشاهري من مدينة إب بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الأحمر في ختام البطولة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية ذمار بالتعاون مع فرع إتحاد كرة القدم بذمار واستمرت شهرا .

شارك في البطولة التي نظمت تحت شعار "ثبات وإنتصار" 16 فريقا من محافظات " البيضاء ، ذمار، الضالع، أمانة العاصمة، إب ".

وفي ختام البطولة كرم وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري ومدير صندوق النظافة والتحسين بذمار حيدر سودان ونائب المدير ماجد التينة ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد العمدي ومدير مكتب الشباب بمديرية ذمار منير الشاهري ورئيس نادي شباب سنبان عامر السنباني الفرق الفائزة والمبرزين بالكؤوس والمبالغ المالية .

حيث تم تكريم فريق المنصور بحصوله على المركز الأول، وفريق الفقيد الشاهري الذي حل بالمركز الثاني، كما تم تكريم أفضل حارس ماجد السوسوة من وحدة رداع، وأفضل لاعب عبدالمعين الجرشي من فريق المنصور واللاعب المثالي رضوان عبدالجبار من فريق الشاهري وهداف البطولة فواز الرصاص من الفاروق.

وتم تكريم الجهات والشخصيات الداعمة والمساهمة في إنجاح البطولة واللجان العاملة بالشهادات التقديرية، وكذا تكريم بطلا نادي فتح ذمار نبيل الجربي الفائز بميداليتين فضيتين في بطولة عمان المفتوحة لألعاب القوى وعبدالقادر المصعبي الحاصل على المركز الرابع في سباق 5000 م .
سبـأ
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