محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان تنعيان المناضل اللواء محمد حسين دهاق صنعاء - سبأ :

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة المناضل اللواء محمد حسين أحمد دهاق الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 70 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.



وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وإسهاماته خلال فترة عمله في القوات المسلحة، حيث كان ضابطا وقائدا عسكريا متميزا عمل بكل كفاءة واقتدار وتدرج في المناصب القيادية العسكرية وكان آخرها نائب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع.



وأكد البيان أن القوات المسلحة خسرت برحيل الفقيد دهاق واحدا من رجالها وقاداتها المخلصين الذين أسهموا في بنائها وتطويرها .



وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه وكافة آل دهاق .. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".



هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة خزيمة بعد الصلاة عليه في جامع الحسين بأمانة العاصمة الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء.

سبـأ [22/أغسطس/2017]سبـأ