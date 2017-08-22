[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة الجوانب المتعلقة بدور السلطات المحلية والمشائخ والأعيان في تعزيز الأمن والإستقرار خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد الإجتماع الذي ضم وكيلا محافظة صنعاء فارس الكهالي ومحمد الحباري ومدراء المديريات، أهمية تضافر الجهود للحفاظ على وحدة الصف وتفويت الفرصة على تحالف العدوان ومخططاته التي تستهدف شق الصف الوطني.
كما أكد على ضرورة التجهيز لتسيير قافلة كبرى من كافة المديريات دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية والحشد للجبهات ردا على عمليات الحشد والتصعيد لقوى تحالف العدوان في العديد من الجبهات.
وتطرق الإجتماع إلى الإشكالات التي ترافق صرف حالات الضمان الاجتماعي في المديريات.. مؤكدا ضرورة التنسيق مع منظمة اليونيسيف لإيجاد حلول مناسبة بصورة عاجلة.
سبـأ