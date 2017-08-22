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وزير النقل يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى وزير النقل زكريا الشامي اليوم بصنعاء، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك.

ناقش اللقاء جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإنساني، تجاه الأوضاع الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني، جراء إستمرار العدوان والحصار منذ أكثر من عامين.

وتطرق اللقاء إلى ما تعرضت له المطارات والموانئ اليمنية من إستهداف مباشر وحصار شامل يتنافى مع كافة القوانين الدولية في ظل صمت عربي ودولي مخزي.

وأشار الوزير الشامي إلى أهمية دور المجتمع الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان .

وأشاد بجهود الأمم المتحدة على الصعيد الإنساني للتخفيف من الآثار الكارثية جراء العدوان والحصار الذي ساهم في إتساع رقعة الفقر ونقص الأدوية وتدهور الوضع الصحي وإنتشار الأمراض والأوبئة.

ولفت وزير النقل إلى ما سببه إغلاق مطار صنعاء الدولي من كارثة إنسانية وأدى إلى وفاة 13 ألف مواطن كانوا بحاجة للسفر للعلاج أو بحاجة للدواء الذي ينقل عبر الجو .

وطالب الأمم المتحدة بالقيام بدورها والضغط على دول العدوان لرفع الحظر على الموانئ والمطارات وخاصة مطار صنعاء الدولي وتجنيبها أي إستهداف.

فيما أوضح منسق الشئون الإنسانية في اليمن، أن الأمم المتحدة ومنظماتها وبقية المنظمات الإنسانية يدركون جيدا معاناة الشعب اليمني جراء الحرب و الحصار .. وقال " نعلم جيدا معاناة المواطن اليمني خاصة بعد إغلاق مطار صنعاء الدولي في وجه المدنيين والمرضى".

وأشار إلى أن دول التحالف تستخدم المطار والميناء كأداة من ادوات الحرب الأمر الذي أدى إلى زيادة معاناة المواطن .. وأضاف " نحاول دائماً أن نعمل ما بوسعنا نحن والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين نقل معاناة الشعب اليمني في كل إحاطتنا بمجلس الأمن الدولي".

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر ومدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم ونائب المتحدث الرسمي بإسم هيئة الطيران المدني أمين جمعان.

سبأ
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