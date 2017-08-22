ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 07:25:16م
الرئيس الصماد يرأس اجتماعا للجنة العسكرية والامنية العليا وومثلي انصارالله والمؤتمر وحكماء اليمن
رأس الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز حبتور وممثلين عن مكون أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن حكماء ووجهاء...
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
وزير النقل يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
اليونيسيف تعرب عن قلقها البالغ إزاء زيادة إستخدام الأطفال كقنابل بشرية
مناقشة جوانب التنسيق بين هيئات حماية البيئة والبحوث الزراعية والمساحة الجيولوجية
مشروع التغذية المدرسية يوزع مساعدات غذائية بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
اليونيسيف تعرب عن قلقها البالغ إزاء زيادة إستخدام الأطفال كقنابل بشرية
[22/أغسطس/2017]
جنيف – سبأ :
 أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن قلقها البالغ بشان "الزيادة المرعبة" في الاستخدام الوحشي والمتعمد للأطفال خاصة الفتيات فيما يطلق عليه "القنابل البشرية" في شمال شرق نيجيريا .

وقالت المنظمة في بيان نشرته وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء "إن الأطفال استخدموا بشكل متكرر بهذه الطريقة خلال الأعوام القليلة الماضية، وحتى الآن في العام الحالي فإن عدد الأطفال الذين استخدموا بالفعل كان أعلى بمقدار 4 مرات عن العدد طوال العام الماضي".

واوضح البيان انه "منذ الأول من يناير 2017م استخدم 83 طفلاً فيما يسمى (قنابل بشرية) 55 منهم كن فتيات ومعظمهن دون سن 15 عاماً و27 كانوا صبية وواحد منهم كان طفلاً تم ربطه بفتاة".

واشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الى إن المجموعة المسلحة التي تعرف باسم (بوكو حرام) كانت تعلن في بعض الاحيان وليس دائماً مسئوليتها عن هذه الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين .

وأكدت البيان "ان استخدام الاطفال في مثل هذه الهجمات كان له أثر زائد فى خلق شكوك وخوف على الاطفال الذين أطلق سراحهم أو أنقذوا أو فروا من قبضة (بوكو حرام) ونتيجة لذلك فان كثيراً من الاطفال الذين تمكنوا من الفرار من الأسر يواجهون بالرفض عندما يسعون إلى إعادة الاندماج فى المجتمعات".

وأكدت اليونيسيف أن كل هذا يتم في سياق الأزمة الضخمة للتشرد وسوء التغذية وهو مركب قاتل للأطفال .

وذكرت اليونيسيف ان شمال شرق نيجيريا يمثل أحد أربع دول وأقاليم تواجه شبح المجاعة حيث يوجد اكثر من 450 ألف طفل يتعرضون لخطر سوء التغذية الحاد هذا العام .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تأجيل محادثات السلام السورية في استانا إلى الشهر المقبل
ايران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% اذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي
كوريا الشمالية تؤكد رفضها البحث في إمكانية التخلي عن أسلحتها النووية
الصين تحذر الولايات المتحدة من أي اتصالات عسكرية مع تايوان
الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الكتب لمدراس داخل المسجد الأقصى المبارك
الرئيس الأمريكي يرفض أي انسحاب من افغانستان وحركة طالبان تتوعد
الحكومة السورية تعلن عن خرق المجموعات المسلحة إتفاق منطقة خفض التوتر
الولايات المتحدة تبدأ تقليص خدماتها الخاصة بمنح تأشيرات الدخول في روسيا
فقدان 10 بحارة امريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط شرق سنغافورة
الشرطة الاسبانية تؤكد هوية سائق السيارة منفذ هجوم برشلونة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه
[22/أغسطس/2017]
39 غارة إجرامية لطيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
[22/أغسطس/2017]
15 غارة لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[22/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن عشر غارات على صعدة
[21/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by