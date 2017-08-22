محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق بين هيئات حماية البيئة والبحوث الزراعية والمساحة الجيولوجية صنعاء - سبأ:

ناقش رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد عبدالله الثور اليوم مع رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية الدكتور منصور العاقل، جوانب التنسيق وأولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.



حيث تم خلال اللقاء الإتفاق على توفير طاقة شمسية لبنك الجينات بهيئة البحوث الزراعية وكذا اعتماد نظام التكييف مع المتغيرات المناخية لزراعة الأرز بمحافظة حجة.



وأكد اللقاء على أهمية حل المشاكل التي تواجه هيئة البحوث الزراعية بشأن أشجار السيسبان التي تنتشر في وادي حضرموت وأشجار التين الشوكي التي تنتشر في المحافظات الغربية.



وإلى أشار رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في حلقة النقاش التي عقدت بمبنى الهيئة حول معالجة التحديات التي تواجه الوضع البيئي الراهن في اليمن، إلى خطط وبرامج الهيئة العامة لحماية البيئة في معالجة الوضع البيئي في اليمن.



وأكد الدكتور خالد الثور، أهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والتنسيق مع المنظمات الدولية في إطار خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2030م.



بدوره قدم رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية، عرضا موجزا حول أهم التحديات التي تواجه هيئة البحوث الزراعية.. مشيدا بالدور الذي تضطلع به هيئة حماية البيئة وأهمية التعاون بين الهيئتين.



فيما قدم رؤساء وحدات التنوع الحيوي والتغيرات المناخية والأوزون والطرق والجسور والمؤسسات والجمعيات الأهلية، المشاركين في الحلقة شرحا مفصلا عن الأنشطة والمهام التي تنفذها كل وحدة.



وفي ختام الحلقة تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للبحوث الزراعية للنهوض بالعمل البيئي والنشاط الزراعي.



كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الهيئتين ودعوة الهيئات والمؤسسات الأخرى للمشاركة فيها.



من جهة أخرى التقى رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد عبدالله الثور اليوم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس يحيى الوظاف ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي.



كرس اللقاء لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين هيئة حماية البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية وصندوق صيانة الطرق في ظل التحديات الراهنة.



وأشار الدكتور خالد الثور إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية في دعم صندوق صيانة الطرق من خلال الإختيار الأمثل لمسارات الطرق ومواصفاتها وصيانتها .



وأكد على أهمية دراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية عند تصميم الطرق، والمخاطر التي تنجم عن عدم تنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي على الأنشطة الزراعية والصحة العامة وكذا تلوث المياه والتربة والهواء.



وتم الاتفاق على توقيع اتفاق تعاون بين الهيئتين والصندوق، والعمل على حث المنظمات الدولية للاطلاع بدورها المحوري في دعم الجمهورية اليمنية في مواجهة الكوارث التي حلت بالطرق والجسور على مستوى الجمهورية.



من جانب آخر دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم فعاليات الدورة التدريبية في مجال تعلم اللغة الإنجليزية لموظفيها والتي تستمر خمسة أيام .

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ