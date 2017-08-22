[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
وزع مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم مساعدات غذائية للأسر الفقيرة والنازحين والمتضررين بمديريات السبعين والوحدة والصافية والتحرير ومعين بأمانة العاصمة ضمن مشروع الطوارئ لشهر أغسطس الجاري.
وبالمناسبة تفقد مستشار المشروع يحيى الهادي اليوم عدد من مراكز صرف المساعدات الغذائية التي تستهدف أكثر من 63 ألف حالة بالمديريات المذكورة .. مؤكدا الحرص على إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها .
وأشاد بدعم برنامج الأغذية العالمي ودوره الإغاثي والإنساني وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
سبأ