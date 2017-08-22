[22/أغسطس/2017]
البيضاء - سبأ:
ﺃﻛﺪ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﻭﻋﻘﻼﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ البيضاء ﺿﺮﻭﺭﺓ تماسك وحدة الجبهة الداخلية لمواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي وتصعيده .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﻭﻋﻘﻼﺀ البيضاء ﻓﻲ ﻠﻘﺎﺀ ﻤﻮﺳﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﻭﺍﻹﺻﻄﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺧﻨﺪﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﺠﺮﺍﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ .
وأكدوا ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ باﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ لمواجهة ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻪ .. داعيين كافة ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺇﻧﺘﻤﺎﺋﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ والعتاد ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ والوطن وأمنه وإستقراره .
وأشاد اللقاء بالإنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف وتكبيدهم لقوى العدوان شر الهزائم.
سبأ