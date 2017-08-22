الولايات المتحدة توسع عقوباتها على كوريا الشمالية لتشمل شركات روسية وصينية وسنغافورية
[22/أغسطس/2017]
واشنطن – سبأ :
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن توسيع لائحة عقوباتها التي تفرضها على كوريا الشمالية لتشمل شركات روسية وصينية وسنغافورية.
وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان اصدرته اليوم ان "القائمة الموسعة للعقوبات شملت أربعة أشخاص روس على علاقة بشركات كورية شمالية".
واورد البيان أسماء اشخاص لهم علاقات تجارية مع شركة (فيلمور مانيجمنت) ومؤسسة (غيفيست- أم) .
وذكر في القائمة أيضاً الشركة الروسية (هيفايستوس- ام) المسجلة في موسكو والتي تتهمها وزارة الخزانة الأمريكية بالاتصال مع شركة (تانغون) الكورية الشمالية.
كما شملت العقوبات خمس شركات في الصين وشركتين في ناميبيا وشركتين في سنغافورة.
سبأ