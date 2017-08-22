محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الزراعة تناقش التدخلات لتطوير زراعة وإنتاجية البن في اليمن صنعاء - سبأ:

كرس إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، لمناقشة التدخلات اللازمة لتطوير وتحسين زراعة البن في اليمن.



وأكد الإجتماع بحضور عدد من الباحثين والمتخصصين ومهتمين في مجال زراعة البن، أهمية الإستفادة من الخبراء والباحثين الزراعيين وكذا الدراسات العلمية البحثية التي أعدت في تطوير زراعة وإنتاجية البن، والعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لإيجاد برامج وأنشطة هادفة تخدم إنتاجية هذا المحصول الإستراتيجي والنقدي.



وأكد وزير الزراعة والري أن الوزارة لها تدخلات عديدة في زراعة البن من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج في مجال حصاد مياه الأمطار وتقنيات الري وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية وكذا برامج الإرشاد الزراعي وغيرها من الأنشطة الزراعية وفقا للإمكانيات المتاحة.



ولفت الى أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية والمانحين لإيجاد تمويلات لمساعدة جهود الوزارة في تحسين زراعة البن إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في هذا الجانب بما يكفل الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسر الزراعية خاصة بالمناطق الريفية.



حضر الإجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري ووكيل الوزارة لقطاع الري وإستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبدالواحد الحمدي ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل .



يذكر أن البن يحظى بمكانة خاصة لدى اليمنيين وله قيمة تاريخية ومعنوية ولإرتباطه التاريخي الوثيق، مثل أسطورة لمذاق مشهور تعود حقيقته لمنتج وطني ومورد اقتصادي هام يظل بحاجة إلى مزيد من الرعاية والإهتمام.



ولجودة البن اليمني كمنتج وطني عضوي مائة بالمائة مقارنة بنظرائه في العالم حرصت كثير من الشركات على إطلاق اسم موكا "المخا" على البن الذي تسوقه وسجل اليمن بذلك حضوراً متميزاً على المستوى العالمي منذ أوائل القرن السادس الميلادي في هذا الجانب بإعتبارها المصدر الأول للبن من خلال ميناء المخا، الذي حمل البن اسمه إلى كل أنحاء العالم.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ