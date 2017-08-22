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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
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  محلي
إحتفال بتخرج 140 طالبا وطالبة من كليتي التربية والعلوم بجامعة البيضاء
[22/أغسطس/2017]
البيضاء - سبأ:
 احتفلت كليتا التربية والعلوم الإدارية بجامعة البيضاء اليوم بتخرج دفعة حلم وطن صامد لـ140طالبا وطالبة من مختلف الأقسام العلمية والإنسانية.

وفي الحفل أشار رئيس جامعة البيضاء الدكتور شاكر الزريقي إلى أن هذا الإحتفال، يمثل ثمرة لجهود الطلاب والطالبات من الإجتهاد والمثابرة رغم إستمرار العدوان والحصار .. مشيدا بإصرار الكادر الإداري والتعليمي والطلاب والطالبات وصمودهم في إستمرار العملية التعليمية بالجامعة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واعتبر إستمرار التعليم الأكاديمي في ظل العدوان والحصار يمثل تحديا وإنتصارا لإرادة اليمنيين الصلبة .. داعيا الطلاب الخريجين إلى نقل ما تلقوه من علوم ومعارف خلال فترة دراستهم على صعيد الواقع العملي بما يخدم المجتمع المحلي.

وفي الحفل الذي حضره عمداء الكليات وهيئة التدريس أشارت كلمة الخريجين التي ألقاها أحمد عبدالله عرمان وصفية حسين العبد إلى أن حفل التخرج يأتي نتاج سنوات من العطاء والجد والبحث العلمي في مختلف التخصصات.

تخلل الحفل أوبريت فني لفرقة مدارس إقراء النموذجية بمدينة البيضاء وقصائد شعرية.

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