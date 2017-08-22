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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
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تأجيل محادثات السلام السورية في استانا إلى الشهر المقبل
[22/أغسطس/2017]
استانا - سبأ:
أعلنت كازاخستان اليوم الثلاثاء أن المحادثات المقبلة لمحاولة وضع خطة لإحلال السلام في سوريا قد تجري في منتصف سبتمبر المقبل في عاصمتها استانا، بعدما كانت روسيا تخطط لعقدها نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة خارجية كازاخستان، القول: إنه سيتم تحديد تاريخ المحادثات خلال اجتماع يعقد هذا الشهر بين خبراء من روسيا وتركيا وايران.. مشيرة إلى أنه "مبدئيا، قد نكون نتحدث عن منتصف سبتمبر تقريبا".

وأوضحت الوزارة أن الإعلان كان نقلا عن تصريحات وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف للصحفيين على هامش اجتماع للحكومة والذي أكد أن تغيير التاريخ يستند إلى "معلومات وصلت من روسيا".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين في موسكو يوم أمس الاثنين إن الاجتماع على مستوى الخبراء سيعقد "بحلول نهاية الشهر الجاري أو مطلع سبتمبر".

ولم يعط تاريخا محددا لمحادثات استانا الفعلية.. وكانت روسيا تخطط لانعقاد جولة جديدة من المحادثات في استانا أواخر أغسطس.

وخلال محادثات سلام سابقة عقدت في استانا، وضعت كل من روسيا تركيا وإيران خطة لإقامة "مناطق خفض التوتر" في أجزاء من سوريا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا أعرب عن أمله في إطلاق محادثات سلام "حقيقية وجوهرية" في أكتوبر بين الحكومة السورية ومعارضة موحدة لم تتشكل بعد.

وتولى دي ميستورا سابقا رعاية 7 جولات من المحادثات التي لم تحقق نجاحاً في جنيف وشكل مصير الرئيس السوري بشار الاسد عقبة اساسية في تحقيق اي تقدم.

سبأ
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