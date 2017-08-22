[22/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
نظم القطاع التربوي بمحافظة الحديدة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بتصعيد العدوان السعودي الأمريكي.
وفي الوقفة أشار وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم إلى ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر وجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، وإستهدافه للمنشآت التعليمية بالمحافظة.
وأكد بيان صادر عن الوقفة أهمية التحرك ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد وقوافل الدعم لمواجهة تصعيد العدوان ومخططاته.
وأشاد بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة .. مؤكدا أهمية اليقظة والجاهزية للتصدي للعدوان ومرتزقته.
واستنكر المشاركون في الوقفة التي شارك فيها نواب مدير مكتب التربية والموظفين، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني .. داعيا الجميع إلى التلاحم في مواجهة قوى العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.
سبأ