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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
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مؤسسة بنيان تدشن مشروعها الإغاثي التنموي بالحديدة
[22/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
 دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم المرحلة الأولى من مشروعها الإغاثي التنموي بمحافظة الحديدة تحت شعار " أغنياء من التعفف".

وفي التدشين أشار أمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي ووكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية محمد المداني ومسئول الجانب التنموي بالمشروع المهندس أسامه الدمشقي، إلى أهمية البرامج والأنشطة الخيرية والإنسانية لمؤسسة بنيان وخاصة في الأنشطة الزراعية والسمكية.

وأكدوا أن الأعمال الخيرية للمؤسسة تهدف لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

فيما ذكر مدير مشروع أغنياء من التعفف إبراهيم الوريث أن المشروع يستهدف 118 ألف أسرة في المجتمعات الفقيرة بمديريات المحافظة يشمل في مرحلته الأولى توزيع 41 ألف سلة غذائية بالمديريات التي إستكملت البيانات.

ولفت إلى أن المؤسسة ومنذ الأيام الأولى لإنشائها أطلقت أربع مبادرات تنموية في عدد مديريات المحافظة، سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مشروع أغنياء من التعفف بهدف خلق بيئة مناسبة للمبادرين في الأعمال التنموية.

تخلل التدشين الذي حضره وكيل المحافظة أحمد دهموس، قصيدة للشاعر أحمد سليمان ومسرحية وفقرات فنية.

وفي ختام حفل التدشين تم تكريم عددا من قيادات السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية والأدبية التي كان لها دور في تنفيذ وتسهيل مهام وأنشطة المؤسسة، كما تم تكريم أحد الصيادين الذي إستهدف العدوان قاربه في عرض البحر، وتكفل المؤسسة بعلاجه.

سبأ
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