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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
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  رياضة
فريق فيراري يعلن تجديد تعاقده مع سائقه الفنلندي رايكونن
[22/أغسطس/2017]
ميلانو- سبأ:
 يعتزم بطل العالم الأسبق كيمي رايكونن قيادة فريق فيراري في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في العام المقبل بعد أن أعلن الفريق الإيطالي اليوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع السائق الفنلندي المخضرم لموسم 2018م.

وكان رايكونن بطل العالم في 2007 مرتبطا بعقد مع الفريق الإيطالي الأكثر نجاحا بين فرق البطولة طوال تاريخها ينتهي في آخر الموسم الحالي.

وكان الكثير من السائقين يطمحون للانضمام للفريق الأشهر في حالة لم يتم تجديد ارتباطه بسائقه الفنلندي الذي سيكمل عامه 38 في أكتوبر المقبل.

ولم يحقق رايكونن الفوز بأي سباق منذ أن كان في فريق لوتس في 2013 وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب قائمة السائقين في الموسم الحالي والتي يتصدرها زميله في فيراري الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم سابقا 4 مرات بعد أول 11 سباقا من الموسم المكون من 20 سباقا.

وفاز فيتل بـ4 سباقات هذا الموسم وينتهي عقده هو الآخر في نهاية الموسم الحالي.

ولم يتطرق بيان فيراري المقتضب اليوم الثلاثاء لأي إشارة إلى السائق الألماني لكنه يتوقع أن يستمر في صفوف الفريق وأن يتم الإعلان عن ذلك بمجرد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وكان من المتوقع الإعلان عن تمديد التعاقد في سبتمبر المقبل خلال السباق الذي يقام على حلبة مونزا الإيطالية التي تعود لفيراري والذي يقام بعد السباق المقبل في بلجيكا مطلع الأسبوع القادم.

وكان من المتوقع أيضا أن يشمل الإعلان مستقبلي سائقي الفريق.

وتحدثت بعض التقارير أيضا عن إمكانية انتقال فيتل إلى مرسيدس في ظل عدم تمديد عقد الفنلندي فالتيري بوتاس مع الفريق الألماني لموسم 2018م.

وبتمديد التعاقد مع رايكونن يكون فيراري فضل الخبرة.

وقاد رايكونن لفيراري مرتين أولهما ما بين 2007 و2009 قبل العودة ثانية في 2014م.

سبأ
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