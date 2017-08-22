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أمين محلي العاصمة يطلع على عملية صرف مستحقات الضمان الاجتماعي
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 اطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب اليوم، على سير عملية صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي للستة الأشهر الأولى من العام الجاري بعدد من المديريات.

واستمع جمعان والنقيب خلال الزيارة ومعهما رئيس لجنة الخدمات بالأمانة عادل العقاري إلى إيضاح عن الصعوبات التي تواجه المستفيدين خلال استلام الحوالات النقدية للضمان الاجتماعي التي تأتي بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وتتمثل إبرز الصعوبات التي يواجهها المستفيدين في إجراءات الصرف المتبعة من قبل لجنة التحقق من هوية المستفيد ولجنة الصرف للشركات المنفذة ما تسبب في إزدحام بالإضافة إلى إشكالية تغيير مراكز الصرف بمراكز جديدة بعضها خارج إطار مديرية سكن المستفيد وغيرها.

ودعت قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة منظمة اليونيسيف الجهة المسئولة والشركات المنفذة وبنك الأمل إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة والجهات المعنية ومدراء المديريات لما من شأنه تسهيل عملية وإجراءات الصرف مراعاة لظروف المستفيدين.

وثمنت دور البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف في دعم مبلغ التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي.. مشيدة بجهود بنك الأمل وفروعه والشركات المنفذة للمشروع.

كما حثت المستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي الالتزام بخطوات وإجراءات الصرف للتخفيف من الضغط على لجان الصرف.

يذكر أن عدد الحالات المستفيدة من التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي في أمانة العاصمة 78 ألف و511 حالة طبقا لكشوفات 2014م ويتم تسليم التحويلات للمستفيد يدا بيدا ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو العائلية وجواز السفر وبطاقة الضمان الاجتماعي عبر بنك الأمل وفروعه.

سبأ
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