عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تؤكد رفضها البحث في إمكانية التخلي عن أسلحتها النووية جنيف – سبأ :

أكد مبعوث كوريا الشمالية إلى مؤتمر نزع السلاح النووي جو يونج تشول إن ترسانة بلاده للردع والدفاع عن النفس ولن تبحث أبداً على طاولة المفاوضات.



وقال تشول في كلمة له في المؤتمر ان "الإجراءات التي تتخذها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتعزيز قدرتها النووية على الردع وتطوير صواريخ عابرة للقارات مبررة وهي خيار شرعي للدفاع عن النفس في وجه مثل هذه التهديدات الواضحة والحقيقية" .. مؤكداً ان "التهديدات النووية الدائمة" من الولايات المتحدة .



وأضاف الدبلوماسي الكوري الشمالي "طالما تستمر السياسة العدائية الأمريكية والتهديد النووي كما هو عليه فان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لن تضع قدرتها الدفاعية للردع على طاولة المفاوضات".



وجاءت كلمة جو بعدما قال المبعوث الأمريكي إلى المؤتمر روبرت وود إن الأولوية القصوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي حماية بلاده وحلفائه ضد "التهديد المتنامي" من كوريا الشمالية.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ