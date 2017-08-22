[22/أغسطس/2017]
حجة - سبأ:
تسلمت هيئة المستشفى الجمهوري بحجة اليوم سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالمية بالحديدة.
وأشاد رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي بدعم منظمة الصحة العالمية للهيئة .. مشيرا إلى أن سيارة الإسعاف تمثل إضافة نوعية لإمكانات الهيئة.
ولفت إلى أن حصول الهيئة على سيارة إسعاف جديدة تأتي ضمن مساعي الهيئة للبحث عن مصادر تمويل ودعم لبرامج وأهداف الهيئة لتنفيذ خطتها التنفيذية للعام 2017م وبما يمكنها من نقل الحالات الحرجة والمصابين ورعاية الحالات الحرجة .
ولفت الدكتور الصوملي إلى أن وصول الحالات الحرجة في وقت مبكر للمستشفى يعد من العناصر الهامة في رعايتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم وضمان إنقاذ حياتهم.
سبأ