محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية يؤكد على أهمية مدونة قواعد السلوك بالوظيفة العامة صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد سلوك الموظف العام، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد.



وفي أفتتاح الورشة التي تنظمها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، على أهمية المدونة ودورها في إكساب الموظف العام أخلاقيات الوظيفة.. مشددا على ضرورة تعزيز تلك الأخلاقيات والالتزام بها.



وأشاد الجنيد بالمدونة وأهدافها التي تسعى إلى تعزيز الثقة بين الموظف العام والمنتفعين من الخدمة العامة بجميع وحداتها وتنمية الرضاء الوظيفي لدى الموظفين.



وأشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في ضبط مشتريات الدولة التي تعد أكثر المجالات إنفاقا وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من الجهات الرقابية.. حاثا على تضافر الجهود لتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتمكينها على أداء واجبها على الوجه المطلوب.



فيما أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي إلى أهمية الورشة وأثرها الإيجابي في تعزيز الالتزام بسلوكيات وأخلاقيات الوظيفة العامة.



وحث المشاركين في الورشة من منتسبي الهيئة على تطبق ما تتضمنه من معارف وقواعد حول المدونة في الوقع لما لذلك من أثر في تعزيز عمل الأجهزة الرقابية.



ويتلقى في الورشة التي تستمر يومين 50 مشاركا من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات محاضرات حول المدونة وأهدافها وقواعد السلوك الوظيفي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى التعريف بالطرق المثلى لتطبيق قواعد المدونة على الجهازين الإداري والاقتصادي للدولة ووحدات الحكم المحلي.



حضر إفتتاح الورشة وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان وعضوا الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الدكتور ياسين الخراساني وأمين معروف الجند.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ