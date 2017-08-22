[22/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة لقطاع التعليم صادق حمزة، ضم رؤساء ومدراء الجامعات الأهلية بالمحافظة، الجوانب المتصلة بأوضاع التعليم الجامعي الأهلي بالمحافظة.
وتطرق الإجتماع إلى الإجراءات الخاصة بمشروع المجلس العام للتعليم بالمحافظة .. وأقر إضافة رئيس جامعة الجزيرة الدكتور أحمد الهبوب إلى لجنة إعداد وتجهيز النظام الداخلي ولائحة المجلس العام للتعليم.
وأكد الوكيل حمزة إستعداد السلطة المحلية التعاون لحل أي إشكاليات تواجه الجامعات الأهلية بالمحافظة بما يمكنها من القيام بدورها العلمي.
فيما أبدى رؤساء ومدراء الجامعات الأهلية بالمحافظة إستعدادهم التعاون والمشاركة الفاعلة في المجلس العام للتعليم بما يكفل تحسين وتجويد التعليم وتطوير أدائه ومخرجاته.
سبأ