[22/أغسطس/2017]
ريمة - سبأ:
أكد حكماء وعقلاء محافظة ريمة ضرورة التحرك لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي والحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
وأشار حكماء وعقلاء ريمة في اللقاء الموسع اليوم بحضور وكيل المحافظة محمد الوسد إلى أهمية ترسيخ قيم التسامح وتعزيز التلاحم والإصطفاف في خندق الدفاع عن الوطن وعدم الإنجرار وراء المناكفات التي تخدم العدوان.
وأكد الوكيل الوسد ضرورة إضطلاع الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة في الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة تصعيد العدوان ومخططاته .
ودعا أبناء المحافظة بمختلف إنتمائتهم إلى رفد الجبهات بالرجال والمال دفاعا عن الارض والعرض .
وأكد بيان صادر عن اللقاء ضرورة تفعيل الدور الشعبي في مواجهة تصعيد العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال .. لافتا إلى أهمية كافة معالجة الإشكالات التي تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية ودعم المؤسسات وتقييم أدائها.
سبأ