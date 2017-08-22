عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تحذر الولايات المتحدة من أي اتصالات عسكرية مع تايوان بكين - سبأ:

حذرت الصين الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء من أي اتصالات عسكرية مع تايوان.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد جاء ذلك قبل زيارتين قصيرتين لها سيقوم بهما وزير دفاع الجزيرة التي تطالب بها الصين للولايات المتحدة في طريق ذهابه إلى دول حليفة في أمريكا الوسطى وعودته منها.



والولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للأسلحة لتايوان التي تضغط للحصول على أسلحة متقدمة لمواجهة تحديث الصين السريع لجيشها.



وسيتوقف وزير دفاع تايوان فينج شيه كوان لفترة وجيزة في نيويورك ولوس أنجليس في بداية وختام جولته التي تستمر من 23 أغسطس الجاري إلى الثامن من سبتمبر المقبل.



وقالت وزارة الدفاع في تايوان في بيان لها إن الوزير ليس له جدول أعمال في أي من المدينتين الأمريكيتين.. وستشمل الجولة نيكاراجوا وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور وجمهورية الدومنيكان.



وأضافت إن هدف الجولة تعميق علاقات الصداقة بين تايوان وكل من هذه الدول.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ