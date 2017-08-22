[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
دعا المشاركين في اللقاء التشاوري التربوي إلى عقد مؤتمر وطني يضم الحكومة ومجتمع المانحين لوضع حلول عاجلة لمعوقات إستمرار العملية التعليمية.
وشدد اللقاء الذي عقد اليوم بصنعاء ضم قيادة وزارة التربية والتعليم ومدراء مكاتب التربية بالمحافظات على ضرورة إبعاد التعليم عن كافة المناكفات السياسية بإعتبار التعليم حق من حقوق الإنسان.
وأكدوا أهمية إستشعار الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والتفاعل الإيجابي في الإسهام لدعم العملية التعليمية بما يضمن إستمرارها وتفويت مخططات العدوان الرامية تعطيل التعليم وتجهيل الأجيال.
وثمن المشاركون صمود الكادر التربوي وإستمراره في العملية التعليمية وتجاوزهم للتحديات التي فرضها إستمرار العدوان والحصار الجائر .. معربين عن الشكر والتقدير لشركاء التنمية ورجال المال والأعمال والمشاركة المجتمعية وكل من أسهم في دعم التعليم وإستمرارها.
وناشدوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشرفاء وأحرار العالم رفع الظلم والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني والتدخل لصرف المرتبات.
عقب ذلك نفذ المشاركون في اللقاء وقفة إحتجاجية أمام مبنى وزارة التربية في إطار مواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي .
سبأ