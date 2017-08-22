محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نساء الرضمة بإب يؤكدن إستمرار الصمود في مواجهة العدوان إب - سبأ:

نظم قطاع المرأة في مديرية الرضمة محافظة إب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدت المشاركات في الوقفة، إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بقوافل الدعم الغذائية والمال والعتاد .



واستنكرت نساء الرضمة ما يرتكبه تحالف العدوان ومرتزقته من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين بالإضافة إلى الجرائم البشعة التي يرتكبها مرتزقة العدوان بتعز بحق الأسرى من الجيش واللجان الشعبية .



واعتبرت تلك الجرائم، ثقافة دخيلة على أبناء اليمن، تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بإستهدافه للمدنيين من النساء والأطفال الآمنين وتدمير المنازل والمنشآت العامة والخاصة والطرقات والجسور.



وندد قطاع المرأة بالرضمة بالصمت الدولي والتواطؤ العالمي إزاء ما يرتكبه تحلف العدوان من جرائم بما فيها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية .

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ