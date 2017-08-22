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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 06:18:05م
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  اقتصاد
إنخفاض سعر الذهب إلى قرابة الـ 1285 دولار للاوقية
[22/أغسطس/2017]
بنجالورو – سبأ :
إنخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الى قرابة الـ 1285 دولار للاوقية متأثرة بصعود الدولار مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك المركزية في الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي.

وهبط سعر الذهب بحلول الساعة 0728 بتوقيت غرينتش 0.4 بالمائة إلى 1285.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع 0.5 بالمائة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 بالمائة إلى 1289.10 دولار للأوقية.

وجاء ذلك بعدما صعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 المائة إلى 93.293.

كما نزل البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 934.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما عند 940 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة، فيما نزلت الفضة 0.3 بالمائة إلى 16.92 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 976.60 دولار للأوقية.

سبأ
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