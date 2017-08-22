محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب النظافة بعمران يدشن حملة في عدد من مديريات المحافظة عمران - سبأ:

دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عمران اليوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم حملة نظافة تستهدف مديريات عمران، خمر ، ريدة ".



وفي التدشين أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة سلطان القراحي أن الحملة تهدف لرفع المخلفات من الأسواق والأحياء في المديريات المستهدفة وبما يساهم في إظهار مدينة عمران بالمظهر المشرف .



وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي يقوم بها الصندوق إلى جانب مهامه المعتادة للمساهمة في جهود مكافحة الكوليرا والحد من انتشاره.



فيما أكد مدير عام مديرية عمران مطهر الدرة أهمية العمل الطوعي والمساهمة في أعمال النظافة بإعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود أبناء المحافظة .. داعيا المواطنين إلى التعاون مع الصندوق النظافة والمتطوعين لإنجاح الحملة.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ