محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة عرش بلقيس تدشن مهرجان المدرهة التراثي الأول نهاية أغسطس صنعاء - سبأ:

تنظم مؤسسة عرش بلقيس للتنمية السياحية والتراث مهرجان المدرهة الجماهيري التراثي الشعبي الأول المقرر إحياءه في بستان القاسمي بمدينة صنعاء القديمة خلال الفترة ٢٧ أغسطس - ١٢ سبتمبر ٢٠١٧م بعنوان (من تنومة إلى القاسمي .. المدرهة).



وأوضحت رئيس المؤسسة دعاء الواسعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المهرجان الجماهيري التراثي الشعبي يتزامن مع موسم الحج للتذكير من خلال فعالياته برمزية مجزرة تنومة الشهيرة التي اقترفها العدوان السعودي بحق الحجاج اليمنيين قبل ٩٤ عاما ووحشية آل سعود وجرائمهم بحق الشعب اليمني التي تتكرر اليوم في أبشع عدوان في القرن الحالي في ظل صمت المجتمع الدولي.



وأشارت إلى أن المهرجان من الفعاليات الجماهيرية والتراثية المصاحبة لا يهدف تصوير هذه المجزرة التاريخية التي أرتكبها آل سعود بحق حجاج اليمن فحسب بقدر ما يهدف من خلال إقامته بحي القاسمي بمدينة صنعاء القديمة إلى إبراز الدمار الذي أحدثه طيران العدوان السعودي باستهدافه مدينة صنعاء القديمة.



وأكدت أن من أهداف المهرجان التذكير بالجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمن وهويته التراثية والحضارية والثقافية وسعيه لطمسها، وكذا لفت أنظار المنظمات الدولية العالمية المهتمة بالتراث الإنساني إلى خطورة ما يقوم به العدوان لعل ذلك يسهم في إعادتها النظر في سياسة الصمت التي تنتهجها تجاه ما يتعرض له اليمن وتراثه الإنساني من استهداف وتحمل مسئولياتها تجاه التراث الحضاري الإنساني.



وبينت رئيس مؤسسة عرش بلقيس للتنمية السياحية والتراث أن فعاليات المهرجان تسعى لإبراز العادات والتقاليد وأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية اليمنية التي يسعى العدوان السعودي الأمريكي إلى طمسها من خلال اعتداءاته المستمرة التي طالت كل ما يتصل بالهوية الثقافية والحضارية اليمنية.



ولفتت الواسعي إلى أن المهرجان سيتضمن فعاليات وعروض تراثية وإنشادية وفنية وشعرية وندوات ومعارض وسوق مفتوح لنماذج من الحرف والأشغال اليدوية والتقليدية بالإضافة إلى معارض مصاحبة للمهرجان تتضمن لوحات فنية وثقت تفاصيل العدوان على المعالم التاريخية والأثرية وأزياء الحجاج وكسوة المدرهة وتنصيب لها وكسوتها ومعرض للملابس الشعبية.



كما أشارت رئيس المؤسسة إلي أن المهرجان سيتضمن اسكتش تمثيلي لمجموعة من الحجاج وهم على الأحصنة يتقدمهم المسبح لتوديعهم لأداء مناسك الحج ويحكي طقوس الحج والتسابيح المعروفة لمدينة صنعاء وسكانها.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ