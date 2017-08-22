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مناقشة آلية تفعيل دور البرامج الزراعية في إطار قناة تهامة الإقتصادية
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم مع القائم بأعمال مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون أحمد راصع، آلية تفعيل دور البرامج الزراعية والإرشادية التنموية في إطار قناة تهامة الإقتصادية التي سيتم إطلاقها قريبا كقناة تهتم بالشأن الإقتصادي والقطاعات الإنتاجية في اليمن.

وأكد اللقاء حرص المؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون على أن يكون لوزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي دور فاعل في إنتاج البرامج الزراعية والتنموية الريفية .. مشددا على ضرورة تركيز القناة وإنطلاقا من أهمية هذا القطاع على إبراز دور الزراعة وإسهامها في الجانب الإقتصادي ومجال الأمن الغذائي في البلاد.

وفي اللقاء أكد وزير الزراعة حرص الوزارة على الشراكة في الإدارة والتخطيط لإنتاج وإدارة البرامج الزراعية والمشاركة الفاعلة في وضع خطط وبرامج التنمية خاصة المتعلقة بالتنمية الزراعية في إطار الخطة البرامجية وتوجهات القناة بهذا الخصوص.

ووجه بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري، لوضع تصورات تسهم في تعزيز أداء القناة .. مشددا على ضرورة التنسيق مع المختصين في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون من أجل تحديد طبيعة دور الوزارة من خلال الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي في الإدارة والتخطيط الفني البرامج ضمن القناة، وكذا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوزارة وفق الإمكانيات المتاحة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري وإستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبدالواحد الحمدي ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل ومستشار الوزارة علي الصريمي ومدير عام الإرشاد والإعلام الزراعي المهندس ماجد المتوكل ومدير عام المشاريع بالمؤسسة شادي الوجيه وعدد من المسئولين .

سبأ
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